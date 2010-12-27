Выпускник Подпорожского политехнического техникума Максим Тикачев показал высокие результаты в отборочных этапах международной олимпиады в сфере информационных технологий, заняв 12 место в конкурсе "Веб-дизайн".

Студент из Ленинградской области стал финалистом международной олимпиады "IT-Планета 2018/19".

Выпускник Подпорожского политехнического техникума Максим Тикачев показал высокие результаты в отборочных этапах международной олимпиады в сфере информационных технологий, заняв 12 место в конкурсе "Веб-дизайн". Этот турнир юных программистов – один из самых статусных в области информационных технологий в Российской Федерации.

Олимпиада "IT-Планета 2018/19" проводится на средства гранта Президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов при поддержке АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) в направлении "Молодые профессионалы".

В финале примут участие студенты и молодые дипломированные специалисты из России и стран СНГ, показавшие лучшие результаты в отборочных этапах. Участников ждут 14 конкурсов в номинациях "Программирование", "Облачные вычисления и базы данных", "Телеком". "Мобильные платформы", "Цифровое творчество", "Свободное ПО и робототехника", а также в специальной номинации "Неограниченные возможности", которая направлена на разработку программных решений для лиц с инвалидностью.

Для всех участников и гостей соревнования предусмотрены открытые образовательные мероприятия, к участию в которых помимо финалистов приглашаются все желающие. Для них подготовлены мастер-классы и открытые лекции, которые предоставят возможность познакомиться с новыми технологиями.

7 октября состоится торжественная церемония награждения, где будут объявлены имена победителей, успешно прошедших все испытания, и названы учебные заведения, студенты которых достигли наиболее выдающихся достижений в олимпиаде "IT-Планета 2018/19". Победители финала будут награждены дипломами, медалями, а также ценными призами от организаторов и партнёров соревнований.

яисточник: пресс-служба ЛО