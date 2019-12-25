Ученые СПбПУ синтезировали новые вещества для лечения рака

о время экспериментов не было обнаружено патологических изменений в основных органах (сердце, лёгкие, печень, селезёнка и почки). Это может говорить об отсутствии общей токсичности материалов.

Специалисты из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) вместе с коллегами из других российских университетов создали новые соединения, способствующие подавлению роста онкологических образований. По информации авторов исследования, полученные вещества в несколько раз эффективнее обычных сокращают объем опухолей при меланоме — злокачественном образовании кожи. Эти данные опубликованы в научном журнале Bioorganic Chemistry.

Эффективность новых веществ эксперты проверяли двумя способами: в ходе опытов с клеточными культурами меланомы in vitro и на лабораторных животных. Выяснилось, что шесть соединений демонстрируют высокую противоопухолевую активность в отношении клеток меланомы, рака молочной железы и колоректального рака. Во время экспериментов не было обнаружено патологических изменений в основных органах (сердце, лёгкие, печень, селезёнка и почки). Это может говорить об отсутствии общей токсичности материалов.

Как сказала одна из разработчиков, лаборант-исследователь лаборатории нано- и микрокапсулирования биологически активных веществ СПбПУ Анна Рогова, соединения, которые мы синтезировали, помогут повысить эффективность лечения онкологических заболеваний и улучшить качество жизни пациентов с онкологическими заболеваниями. Их использование также поможет создать условия для разработки и масштабирования отечественных фармацевтических препаратов, реализации импортозамещения в фармацевтической промышленности.

В исследовании участвовали специалисты из СПбПУ, Университета ИТМО, Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, ПГНИУ, Академического университета им. Ж.И. Алферова, ПНИПУ и Института детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачёвой.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)