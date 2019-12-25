Ученые СПбГУ реконструируют климат Земли за 540 млн лет с помощью минералов

Исследователи используют икаит и глендониты.

Ученые Санкт-Петербургского университета и Геологического института РАН и ВНИИ Океангеология составили базу данных о минерале икаите и глендонитах. Как рассказали в пресс-службе вуза, эти минералы служат геологическими индикаторами низких температур и позволят ученым узнать, как менялась температура на поверхности планеты за последние 540 миллионов лет.

Реконструировать климат прошлого исследователям помогут разрезы горных пород на морском дне и суше. С тепловодными и умеренными обстановками у геологов ассоциируются карбонатные минералы, такие как икаит. Этот минерал формируется при температуре от -2 до +7 градусов, его находят во льдах и пещерах, а глендониты (продукты замещения икаита) – в морских отложениях.

Икаит и глендониты указывают на то, что осадочные породы формировались в холодных условиях. Несмотря на то, что глендониты изучают уже почти 200 лет, процесс их образования до сих пор вызывает множество споров среди ученых. Минералог, доцент СПбГУ Олег Верещагин

Согласно исследованиям, глендониты в прошлом Земли формировались в холодноводных бассейнах, но не каждое оледенение или похолодание фанерозоя. Четвертичные икаиты и глендолиты уже были описаны во всех основных океанских бассейнах, а более древние проявления неоднородно распределяются. По мнению ученых, это может свидетельствовать о плохой сохранности самих карбонатов и вмещающих их отложений.

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Фото: пресс-служба СПбГУ