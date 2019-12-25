Ученые СПбГУ назвали главную причину жестокого обращения с детьми

Больше половины случаев связаны со злоупотреблением алкоголя родителями.

В понедельник, 1 июня, вся страна будет праздновать Международный день защиты детей. В честь этого события ученые СПбГУ провели исследование судебной практики, связанной с воспитанием несовершеннолетних, и назвали главную причину жестокого обращения с детьми. Об этом пишет пресс-служба вуза.

Примечательно, что в трех из четырех случаев за жестокое обращение с детьми наказывают матерей. Больше половины инцидентов связаны со злоупотреблением алкоголя родителями. Самым типичным случаем является неподобающее поведение пьющей матери. Такие женщины тратят все деньги на выпивку, совсем не занимаются воспитанием ребенка и не заботятся о его здоровье. Как правило, дети в таких семьях ходят голодными и живут в антисанитарных условиях. Ребенок может серьезно заболеть, однако родители за помощью к медикам не обращаются.

Ранее мы писали, что в Петербурге во время карантина увеличилось количество жалоб женщин на домашнее насилие.

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