Петербургские учёные исследуют возможность заблокировать коронавирус

Для проникновения в организм человека коронавирусы используют так называемые шипы.

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что ученые СПбГУ исследуют возможность заблокировать коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба института.

В настоящее время специалисты приступили к изучению пептида, который потенциально способен заблокировать связь коронавируса с клетками человека. Отмечается, что для проникновения в организм вирусы используют шипы, которые образуются благодаря особому белку.

Если учёные смогут создать специальный пептид, который будет препятствовать соответствующей связи, то его можно будет использовать для создания лекарства от COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки от коронавируса умерли три человека.

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