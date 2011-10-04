Ученые Петербурга придумали очистку отходами из алмазов

Новая технология запатентована в России.

Специалисты Горного университета разработали инновационную технологию переработки сапонитовых отходов, образующихся при добыче алмазов, в высокоэффективный сорбент для очистки воды и почвы от тяжелых металлов. Об этом сообщают "Известия".

Новая технология, уже запатентованная в России, основана на смешении сапонита с солями аммония. Это позволяет заменить ионы металлов в структуре минерала органическими соединениями, создавая органоминеральную глину с уникальными сорбционными свойствами.

Разработка прошла успешные испытания на российском алмазном месторождении, где накоплено около 30 миллионов тонн сапонитового шлама. Лабораторные испытания показали эффективность до 94% при очистке воды от ионов меди с использованием гранул сорбента диаметром до 1,5 сантиметров.

Помимо экологических применений, новый материал может использоваться для улучшения прочности и термостойкости пластиков, клеевых составов и буровых растворов, а также в текстильной промышленности в качестве антистатика и для создания антимикробных покрытий.

Экономический анализ показывает, что стоимость нового сорбента составит 10-15 тысяч рублей за тонну, что в 2-5 раз дешевле существующих аналогов. Это делает разработку петербургских ученых не только экологически эффективной, но и экономически выгодной для промышленного применения. Технология позволяет решить две важные задачи: утилизацию отходов алмазодобывающей промышленности и создание доступного средства для борьбы с загрязнением окружающей среды тяжелыми металлами.

Фото: "ИЗВЕСТИЯ" / Ольга Зубкова