Ученые NASA прокомментировали слухи о предстоящем "конце света"

Учены NASA опровергли все слухи о предстоящем конце света, из-за летящего на Землю астероида

Ученые узнали, что летящий в сторону Земли, астероид уже был замечен ранее. Пять лет назад именно этот же космический объект пролетал мимо нашей планеты. В тот год ему дали название "2012 ТС4". Сообщается, что в этот раз он пролетит мимо земли на расстоянии равном 1/8 расстояния от Земли до Луны.

"2012 ТС4" пролетит ориентировочно на расстоянии 7000 км от Земли, поэтому интерес астрономов связан только с наблюдательной точки зрения. А для человечества он не несет ни малейшей угрозы. У астероида есть своя орбита движения, он не летит на Землю, а движется по своему курсу, пролетая мимо.

Накануне СМИ начали распространять информацию о предстоящей опасности, что повлекло панику фанатиков и новые предсказания о грядущем конце света. Связано это было с тем, что ученые не сразу определили, на какое расстояние приблизится астероид.

Также в NASA сообщили, что скоро планируют запускать корабль DART, который, несмотря на маленькие размеры, будет способен одним ударом менять направления и астероидов.