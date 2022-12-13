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Ученые ИТМО создали крем против морщин на основе паутины
Сегодня, 20:18
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Ученые ИТМО создали крем против морщин на основе паутины

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Он лечит акне и порезы.

В Петербурге ученые ИТМО создали омолаживающий крем на основе паутины. Стартап запустили молодые специалисты. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу  Национальной технологической инициативы.

Белки на основе паутины, добавленные в крем, помогают заживлять порезы и устранять дефекты кожи. Кроме того, крем лечит акне. Поэтому он подходит для молодой и зрелой кожи. 

Стартап SilkIns создали на  базе "Платформы университетского технологического предпринимательства". В основу крема вошли белки, которые ученые получают из пауков-птицеедов и шелкопрядов.

Ранее на Piter.tv:  в Центре СПИД нарисовали портрет среднестатистического человека с ВИЧ.

Фото: Pxhere

Теги: итмо, крем на основе паутины, омоложение кожи, ученые
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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