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Ученица лицея в Петербурге набрала 200 баллов ЕГЭ по двум предметам
Сегодня, 16:09
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Ученица лицея в Петербурге набрала 200 баллов ЕГЭ по двум предметам

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Девушка набрала 100 баллов по химии и русскому языку.

Выпускница лицея №214 в Центральном районе Петербурга Ольга Якушева показала выдающиеся результаты на Едином государственном экзамене, сообщается в группе "Центральный район Санкт-Петербурга" во "ВКонтакте".

Девушка набрала 100 баллов по химии и русскому языку, что в сумме составляет 200 баллов.

Как уточнили в соцсетях, Ольга – не только отличница в учебе, но и активный человек, увлекающийся танцами, волейболом и путешествиями. Теперь она планирует поступать в медицинский вуз.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что изменений в сдаче ЕГЭ не планируется.

Фото: ВКонтакте / ЕГЭ

Теги: егэ, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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