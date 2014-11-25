Ученица лицея в Петербурге набрала 200 баллов ЕГЭ по двум предметам

Выпускница лицея №214 в Центральном районе Петербурга Ольга Якушева показала выдающиеся результаты на Едином государственном экзамене, сообщается в группе "Центральный район Санкт-Петербурга" во "ВКонтакте".
Девушка набрала 100 баллов по химии и русскому языку, что в сумме составляет 200 баллов.
Как уточнили в соцсетях, Ольга – не только отличница в учебе, но и активный человек, увлекающийся танцами, волейболом и путешествиями. Теперь она планирует поступать в медицинский вуз.
Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что изменений в сдаче ЕГЭ не планируется.
Фото: ВКонтакте / ЕГЭ
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