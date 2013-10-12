В Рособрнадзоре сообщили, что изменений в сдаче ЕГЭ не планируется

В 2024 году основной период экзаменационной кампании завершится 11 июня (письменный иностранный язык и история).

В 2025 году изменений в сдаче Единого государственного экзамена не планируется. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

Кардинальных изменений не планируется. В таких случаях мы предупреждаем за два года, то есть выпускников 9-х классов. То есть ребята до 1 сентября, до того, как пойти в 10-й класс, выбрать, или в колледж, должны узнать, что через два года что-то поменяется серьезно в том или ином предмете. У них будет время еще раз подумать. Анзор Музаев, глава Рособрнадзора

Ранее мы писали, что 137 петербуржцев получили 100 баллов за экзамены по литературе, химии и географии.

Фото: Piter.tv