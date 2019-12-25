137 петербуржцев получили 100 баллов за экзамены по литературе, химии и географии

Больше всего стобалльных результатов оказалось по литературе – максимум набрали 88 человек.

Стали известны предварительные результаты ЕГЭ по литературе, химии и географии. Об этом рассказали в Комитет по образованию Петербурга.

Больше всего стобалльных результатов оказалось по литературе – максимум набрали 88 человек. Абсолютным лидером стала школа № 190: сразу семь её выпускников показали отличное знание предмета. Ещё один стобалльник был среди тех, кто сдавал экзамен в досрочный период. Высокобалльные результаты (от 80 до 100 баллов) по литературе набрали 479 человек.

Химию на 100 баллов сдал 41 учащийся. В лицее № 369 сразу пять выпускников получили высший балл, в лицее №241 – четыре человека. Общее количество высокобалльников по предмету составило 746 человек.

Ещё восемь петербургских выпускников получили максимальный балл по географии. От 80 до 100 баллов получили 73 учащихся.

Основной период экзаменационной кампании завершится 11 июня (письменный иностранный язык и история).

В Ленобласти максимальные баллы по этим же предметам получили 22 выпускника.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по образованию, Санкт-Петербург