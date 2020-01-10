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Учебно-тренировочные полеты прошли в Ленобласти
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Учебно-тренировочные полеты прошли в Ленобласти

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Молодые летчики испытали самолеты Ан-26, Ан-12 и Ан-72.

В Ленинградской области на аэродроме ВВС и ПВО Западного военного округа под наблюдением опытных летчиков первого класса прошли учебные полеты для молодых летчиков. Об этом 25 июня сообщили в пресс-службе ЗВО.

Молодые специалисты испытали новую для себя авиационную технику и новые тренажёры. Выпускники прошлого года отработали взлёт, полёт по маршруту и самое сложное — посадку на транспортных самолетах Ан-26, Ан-12 и Ан-72. Летчики совершили более 20 полетов днём и ночью.

Снайперские подразделения общевойсковой армии Западного военного округа приступили к тактико-специальному учению на полигоне Кирилловский в Ленобласти.

Фото: предоставлено пресс-службой ЗВО

Теги: ленобласть, полеты
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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