Снайперы отрабатывают поражение целей на максимальных дистанциях в Ленобласти

В учениях участвуют более 70 военнослужащих.

Снайперские подразделения общевойсковой армии Западного военного округа приступили к тактико-специальному учению на полигоне Кирилловский в Ленобласти. Военнослужащие отрабатывают поражения целей на максимальных дистанциях. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

В учениях участвуют более 70 военнослужащих. Их задача нейтрализовать потенциального противника в дневное и ночное время, применяя различные способы ведения разведки на местности. Например, снайперы используют приборы ночного видения и ЛПР-3.

В рамках учений снайперам также необходимо отработать навыки выбора и подготовки огневой позиции, скрытного передвижения и отхода в случае обнаружения.

Ранее мы писали, что зенитчики Ленобласти уничтожили более 150 воздушных объектов противника.

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