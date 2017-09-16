Эксперт рассказал о возможной установке СОЛТ-25 на борт.

Учебный самолёт Як-130 может стать "убийцей танков". Об этом сообщили журналисты из Eadaily со ссылкой на эксперта. Ранее холдинг "Швабе" на военно-техническом форуме "Армия-2020" представил обзорно-прицельный комплекс СОЛТ-25.

Система оснащена оптикой, лазерами и тепловизорами, а также адаптирована для учебно-боевого штурма. Ранее комплекс устанавливался только на обновленные версии штурмовиков Су-25СМ3. В версии для Як-130, СОЛТ-25 выполнен в виде подвесного прицельного контейнера.

СОЛТ-25 дает экипажу возможность вести круглосуточный обзор территории, а также обеспечивает использование самолета в сложных погодных условиях, в темное время суток. Пилот на жидкокристаллическом мониторе которых в Як-130 - три, получает видеосигнал. Система также поддерживает увеличение объекта до 16 раз. СОЛТ-25 выявляет наземные цели противника, захватывает и сопровождает на расстоянии в 8 км. Лазерный прицел необходим для подсвечивания и определения расстояния до цели.

Самолет не мог сесть в "Пулково" из-за собаки на взлетной полосе.

Видео: YouTube / Best Planes