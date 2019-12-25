Самолет не мог сесть в "Пулково" из-за собаки на взлетной полосе

Капитану борта пришлось сделать второй круг.

Утром в четверг, 10 сентября, в аэропорту "Пулково" с первого раза не смог приземлиться рейс авиакомпании "Победа". Об этом сообщили в "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании "Воздушные ворота Северной столицы".

Оказалось, что на взлетно-посадочную полосу выбежала собака. Капитану корабля пришлось сделать второй круг в 8:41 по московскому времени. Сообщается, что проверка не обнаружила животных на полосе. После того, как специалисты осмотрели место и обеспечили безопасность, в 8:52 утра самолет успешно приземлился.

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Фото: Piter.TV