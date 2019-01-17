Finnair отменил рейсы в Петербург в октябре

Это произошло из-за низкого спроса, обусловленного пандемией коронавируса.

В среду, 9 сентября, стало известно, что авиакомпания Finnair отменяет рейсы в Петербург в октябре. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу компании.

Финская авиакомпания сообщила, что будет поддерживать важные связи для страны с европейскими центрами и наиболее важными пунктами назначения в Азии, а вот направление в Петербург не будет реализовано из-за низкого спроса, которое, по понятным причинам, связано с коронавирусом.

Частота рейсов на 42 направлениях также будет сокращена. Помимо Северной столицы, самолеты компании не полетят в Берген, Барселону, Мадрид и Штутгарт. Также отложат внутренние рейсы в Турку и Тампере.

Сообщается, что можно забронировать билет в Хельсинки на ноябрь. Отмечается, что пассажиропоток компании упал на 86%. Перевозчик планирует сократить около 1000 сотрудников.

Ранее мы писали, что Финляндия снова отказалась открывать границу для россиян.

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