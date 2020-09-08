Срок запрета на въезд в страну для граждан РФ не уточнен.

Финляндия снова отказалась открывать границу для россиян. Об этом сообщили дипломаты на официальном сайте миссии в РФ. Хельсинки продлил ограничения для въезда в страну иностранцев, введенные на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Предыдущий запрет на въезд в Финляндию иностранных путешественников истекал 8 сентября. На данный момент ограничения продлены, но на какой срок - дипломаты не уточнили.

Напомним, что представители Ассоциации туроператоров России заявили о том, что сервисный сбор в визовых центрах Финляндии в России с сентября 2020 года увеличился с 27,20 евро до 28,90 евро (около 2600 рублей). Оформление документов производится для отдельных категорий граждан.

"Finnair" отменил рейсы в Петербург в сентябре.

Видео: Twitter / Valtioneuvosto | Statsrådet