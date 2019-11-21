Участок улицы Котина закроют для проезда на месяц

Ограничения связаны с работами по прокладке электрокабеля.

С 23 февраля в Петербурге на месяц перекроют движение на улице Котина. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Транспорт не сможет проехать по улице Котина от Ленинского проспекта до улицы Маршала Казакова с 23 февраля по 23 марта. Ограничения связаны с работами по прокладке электрокабеля.

В этот период времени коммерческие автобусы № К-45 и № К-333 направят по объездным трассам. Автомобилистов и пассажиров общественного транспорта просят быть внимательными при выборе маршрута.

Ранее мы писали, что в Петербурге на час закроют проезд по дамбе.

Фото: Piter.TV