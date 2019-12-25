В Петербурге на час закроют проезд по дамбе

На мосту будут проводить работы по испытаниям пролетного строения.

В субботу, 22 февраля, для движения транспорта временно закроется дамба. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса защитных сооружений от наводнений в Instagram.

Дорога будет недоступна для автомобилистов в период с 2:00 до 3 ночи. В это время будут проводиться краткосрочные работы по испытаниям пролетного строения автодорожного моста судопропускного сооружения С-2 (скоростная автодорога по гребню КЗС (КМ 7, внешнее кольцо, КМ 131 внутреннее кольцо). В связи с этим транспортное движение по дамбе будет полностью перекрыто.

Ранее мы писали, что петербургская дамба погасит огни из-за съемок фильма.

Фото: Instagram / Фото профиля dambaspb_kzs