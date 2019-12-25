Петербургская дамба погасит огни из-за съемок фильма

Освещение на тоннеле С-1 отключат из-за съемок фильмов

Съемки художественного фильма на территории одного из сооружений дамбы внесут коррективы в работу наружного освещения, сообщили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений.

С 18 по 23 февраля в темное время суток на тоннеле С-1 погасят свет. Это делается ради съемок фильма, в ходе которого планируется использовать световые ракеты, имитирующие взрывы, белый натурный дым и пиротехнические хлопки. Автомобилистов призывают не пугаться громких звуков и внезапных вспышек и не сообщать о происходящем в экстренные службы. Сам тоннель будет работать в штатном режиме, как и весь комплекс.

В Петербурге утром открыли дамбу.

Фото: architectureguru.ru