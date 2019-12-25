Участок трассы "Псков" в Гатчинском округе расширят до шести полос

В результате реконструкции широкая магистраль будет доходить до Рождествено.

Еще один участок федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь будет расширен до шести полос. На этот раз специалисты приступят к реконструкции 9-километрового участка в Гатчинском округе Ленинградской области: с 59-го по 68-й км — от деревни Старые Черницы, за Лядино в сторону Луги и Пскова.

В настоящее время шестиполоска идёт в обход Гатчины, а дальше трасса двухполосная. После реконструкции широкая магистраль будет доходить до Рождествено, отметили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

При строительстве и реконструкции участка предстоит отсыпать свыше 2 млн. кубометров песка и щебеночно-песчаной смеси, переустроить сети связи, выполнить устройство шумозащитного остекления, установить шумозащитные экраны. Кроме того, будут смонтированы линии искусственного освещения, установлены металлические барьерные ограждения. Стоимость работ оценивается в 14 млрд рублей. Завершить расширение трассы планируют к 2028 году.

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Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"