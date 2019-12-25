Реконструкция участка трассы "Скандинавия" может завершиться к октябрю

Специалисты будут работать на протяжении дороги с 80-го по 100-й километр.

Участок трассы "Скандинавия" с 80-ого по 100-ый км может быть реконструирован и досрочно введён уже к октябрю 2022 года. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на собственный источник.

На работы по приведению в порядок трассы в Выборгском районе Ленобласти выделено 13,7 млрд рублей. В качестве подрядчика работ выступает АО "ВАД". Дорожники уже завершили 50% работ от развязки в Цвелодубово до поворота к посёлку Кирилловское.

Напомним, что реконструкция трассы "Скандинавия" стартовала в 2015 году, модернизация границ произойдёт к 2030-ому.

Ранее мы сообщили о том, что Главгосэкспертиза одобрила проект трассы обхода Мурино справа.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"