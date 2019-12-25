Главгосэкспертиза одобрила проект трассы обхода Мурино справа

Трасса является долгожданной для жителей Нового Девяткино и Восточного Мурино.

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект строительства обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта. Речь идет о части трассы, которая пройдет по территории Ленобласти. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

Со стороны области дорога пройдет от границы с Петербургом то Токсовского шоссе около Кузьмолово. В Ленобласти протяженность трассы составит около 7,5 км, а в городе — только 850 метров.

Благодаря ей разгрузится самый заторовый участок шоссе, который сейчас начинается от тоннеля под КАДом и проходит через новые жилые кварталы. отметили в Комитете.

Начать строительство планируют в этом году. Ленобласть получила инфраструктурный кредит из федерального бюджета в размере 4,4 млрд рублей для строительства объекта.

Дорога будет проходить по территории Ржевского полигона, в связи с чем пришлось получать разрешение от Минобороны РФ.

Фото: сайт правительства Ленобласти