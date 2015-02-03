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Участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса планируют открыть 6 сентября

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Вице-премьер РФ оценил вопросы по строительству дороги.

Участок федеральной трассы М-12 от Москвы до Арзамаса планируется открыть 6 сентября.Данной информацией с генеральным директором информационного агентства ТАСС Андреем Кондрашовым поделился российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Публичное интервью состоялось в рамках Московского урбанистического форума.

В этом году 6 сентября, я надеюсь, что вместе с Москвой мы откроем выход с Московского скоростного диаметра на трассу М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса практически до Нижнего Новгорода. И 20 декабря мы планируем дойти до Казани.

Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Хуснуллин: предполагаемый объем ввода жилья в РФ в 2024-2025 годах вызывает беспокойство.

Фото и видео: ТАСС

Теги: арзамас, марат хуснуллин, москва, трасса м-12
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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