Участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса планируют открыть 6 сентября

Участок федеральной трассы М-12 от Москвы до Арзамаса планируется открыть 6 сентября.Данной информацией с генеральным директором информационного агентства ТАСС Андреем Кондрашовым поделился российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Публичное интервью состоялось в рамках Московского урбанистического форума.

В этом году 6 сентября, я надеюсь, что вместе с Москвой мы откроем выход с Московского скоростного диаметра на трассу М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса практически до Нижнего Новгорода. И 20 декабря мы планируем дойти до Казани.

Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ