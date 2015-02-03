Хуснуллин: предполагаемый объем ввода жилья в РФ в 2024-2025 годах вызывает беспокойство

Вице-премьер РФ рассказал о жилищном строительстве по стране.

Объем ввода жилья на территории России в 2024-2025 годах вызывает у российского правительства беспокойство. Соответствующей информацией с генеральным директором информационного агентства ТАСС Андреем Кондрашовым поделился российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Публичное интервью состоялось в рамках Московского урбанистического форума. Чиновник напомнил о том, что в прошлом году власти смогли сдать в эксплуатацию 102,7 миллиона квадратных метров. Эксперт добавил, что в сфере индивидуального и многоквартирного жилищного фонда в стране третий год показатели стабильно прирастают, а в многоквартирном - на 5-8 процентов в год.

В этом году гарантировано сдадим больше 103 млн. Сейчас нас беспокоит уже не этот год, сейчас беспокоимся за 2024 и за 2025, и здесь ключевой вопрос - как будет развиваться ипотека, как основной финансовый инструмент развития жилья. Марат Хуснуллин вице-премьер РФ

Марат Хуснуллин добавил, что в 2023 году зафиксирован "взрыв" ввода индивидуального жилья. На этом моменте сказались несколько факторов, один из которых - программа социальной газификации.

Хуснуллин сообщил, что восстановление Крымского моста идет по графику.

Фото и видео: ТАСС