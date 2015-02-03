Хуснуллин сообщил, что восстановление Крымского моста идет по графику

Вице-премьер РФ рассказал о работах на переправе.

Восстановление Крымского моста идет по графику, а окончание первого этапа восстановительных работ намечено на 15 сентября или на несколько дней раньше. Соответствующей информацией с генеральным директором информационного агентства ТАСС Андреем Кондрашовым поделился российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Публичное интервью состоялось в рамках Московского урбанистического форума. Чиновник заметил, что ежедневно получает отчеты о проведенных работах на переправе. Такие данные ему предоставляют дважды в сутки: в восемь часов утра и восемь часов вечера.

Настроены к 15 сентября открыть разрушенную часть моста, если не будет непредвиденных обстоятельств. Вторую часть, когда мы откроем разрушенную часть, мы переключим на нее движение и будем восстанавливать ту часть, по которой сейчас, ждем ее к 1 ноября. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Хуснуллин заявил, что строительство трассы от Москвы до Казани почти закончено.

Фото и видео: ТАСС