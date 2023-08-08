Хуснуллин заявил, что строительство трассы от Москвы до Казани почти закончено

Строительство федеральной трассы М-12 от Москвы до Казани практически завершено. Соответствующей информацией с главой государства Владимиром Путиным поделился вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая на профильном совещании, посвященном вопросу развития строительной отрасли страны. Чиновник добавил, что рабочие уже завершили работы по созданию моста через реку Волга, а также недвижимые объекты. Спикер пояснил, что эти работы осуществлены при участии компании "Автодор"
То есть у нас теперь вся трасса от Москвы до Казани соединена. Осталось только асфальт положить. И мы 20 декабря, как обещали, достроим всю трассу. 5 сентября готовы пустить дорогу до Арзамаса.
Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ
Хуснуллин посетил Волноваху и провел совещание в Донецке.
Фото и видео: Kremlin.ru
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