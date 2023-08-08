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Хуснуллин заявил, что строительство трассы от Москвы до Казани почти закончено

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Вице-премьер РФ рассказал о создании дорог в стране.

Строительство федеральной трассы М-12 от Москвы до Казани практически завершено. Соответствующей информацией с главой государства Владимиром Путиным поделился вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая на профильном совещании, посвященном вопросу развития строительной отрасли страны. Чиновник добавил, что рабочие уже завершили работы по созданию моста через реку Волга, а также недвижимые объекты. Спикер пояснил, что эти работы осуществлены при участии компании "Автодор"

 То есть у нас теперь вся трасса от Москвы до Казани соединена. Осталось только асфальт положить. И мы 20 декабря, как обещали, достроим всю трассу. 5 сентября готовы пустить дорогу до Арзамаса.

Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Хуснуллин посетил Волноваху и провел совещание в Донецке. 

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: казань, марат хуснуллин, трасса м-12, федеральная трасса
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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