Хуснуллин посетил Волноваху и провел совещание в Донецке

Вице-премьер совершил рабочую поездку по ДНР.

Заместитель председателя российского правительства Марат Хуснуллин в собственном Tedlegram-канале рассказал о том, что находится в рабочей поездке по Донецкой народной республике. За сегодняшний день чиновник посетил несколько населенных пунктов: Мариуполь, Волноваху и Донецк. Вице-премьер страны заметил, что продолжает координировать работу по реализации программ социального и экономического развития в новых регионах.

В ДНР провёл ряд совещаний, в том числе и в Донецке. Отдельно остановился на задачах по восстановлению частных домов. Этот вопрос необходимо решать последовательно и системно. Тогда будет результат. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

В городе Мариуполе российский чиновник побывал в Приморском парке, на территории которого ведутся работы по благоустройству. В Волновахе Марат Хуснуллин осмотрел ход работ, проводимый в местном церковном приходе, а также посетил восстановленную городскую больницу.

Хуснуллин сообщил, что в Мариуполе с 1 сентября будет 14 тыс. школьников.

Фото и видео: Telegram / Марат Хуснуллин