Хуснуллин сообщил, что в Мариуполе с 1 сентября будет 14 тыс. школьников

Вице-премьер РФ рассказал о строительстве в городе объектов образования.

Более 14 тысяч учеников сядут за парты с первого сентября сентября в школах города Мариуполя. Этот показатель на четыре тысячи превышает тот уровень, которые местные власти фиксировали в 2022 году. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

Планируем, что за парты 1 сентября сядут более 14 000 мариупольских школьников - это на 4 000 детей больше, чем в прошлом году. МаратХуснуллин, вице-премьер РФ

Заместитель председателя правительства страны уточнил, что на территории микрорайона Невский специалисты создали современную школу на 1 100 учащихся. Дополнительно чиновник посетил с инспекцией школы под номерами 10 и 28, а также побывал в региональных вузах. По мнению Марата Хуснуллина, перед строителями предстоит большой объем работ, но уже взяты хорошие темпы. Объекты должны будут готовы ко Дню знаний. Восстановлением одного из них занимается Тульская область, а второго - ППК "Единый Заказчик".

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Фото и видео: Telegram / Марат Хуснуллин