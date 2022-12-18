Хуснуллин: по неповрежденной полосе Крымского моста запустили движение автомобилей

Вице-премьер РФ рассказал о реверсивном движении пр одной полосе моста.

Вице-премьер страны Марат Хуснуллин сообщил о том, что по неповрежденной полосе Крымского моста запустили движение автомобилей. Соответствующее заявление заместитель главы российского правительства сделал в собственном Telegram-канале. Чиновник объяснил, что легковые транспортные средства могут перемещаться по переправе в реверсивном режиме по одной полосе. В настоящее время машины следуют по крайней полосе направления "Тамань-Керчь". Местные власти рассчитывают на возобновление работы моста "в кратчайшие сроки". На текущий момент специалисты разработали временную схему организации движения. Пролет, на котором была осуществлена попытка теракта, дополнительно испытан на нагрузку.

Провели предварительную диагностику конструкций пролетных строений, которая подтвердила, что их состояние позволяет запустить движение. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Путин: ответ со стороны России на теракт на Крымском мосту будет.

Фото и видео: Telegram / BAZA, Марат Хуснуллин