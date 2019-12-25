Участок реки Карповки закроют для судов до ноября

За это время ГУП "Экострой" проведет расчистку русла водоема.

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга поручил провести расчистку русла реки Карповки. Как сообщила пресс-служба ведомства, в связи с этим комтранс города ограничил участок проведения мероприятий для передвижения судов до 1 ноября.

За расчистку водоема на участке от Аптекарского моста до Барочного моста. будет отвечать ГУП "Экострой". Специалисты организации будут работать с дноочистительными механизмами и которые расположат над поверхностью воды. Также к мероприятиям привлекут группу водолазов с шаландами.

В комтрансе напомнили, что нахождение водного транспорта на месте проведения работ может привести к авариям и несет риск для жизни.

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Фото: Wikipedia