Ботанический сад Петербурга временно закрыл свои оранжереи на время сильной жары

Для посетителей по-прежнему доступны сам парк и выставка пионов.

В связи с изнурительной жарой Ботанический сад в Петербурге ввел ограничения на посещение оранжерей с редкими растениями в среду, 29 июня. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

При этом, как отметили работники Ботсада, посетители по-прежнему смогут прогуляться по парку и выставке пионов в стандартном режиме.

Ограничение также будет действовать в пятницу, 1 июля. При этом в четверг все же будет открыт 1 оранжерейный променад с экскурсией по водному пути. Ее можно будет посетить в период с 11:00 до 16:30.

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Фото: Piter.TV