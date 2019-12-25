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Синоптик Колесов назвал самые комфортные места в Петербурге в жару
Сегодня, 10:02
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Синоптик Колесов назвал самые комфортные места в Петербурге в жару

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Антициклон начнет наступать через несколько дней.

Синоптик Александр Колесов рассказал о том, где в Петербурге и Ленобласти прохладнее всего в жару. На прошлой неделе в регионы пришла жара, вчера по всей области температура превысила +30 градусов.

Исключения составили прибрежные районы Финского залива.

Получается, что прибрежные районы Финского залива и Ладоги самое комфортное место сейчас.

Александр Колесов.

Сегодня в городе и области будет такая же жара, а во вторник и среду станет немного прохладнее, так как с севера начнет заходить новый антициклон. Спад жары Колесов прогнозирует на начало июля. 

Фото: ВКонтакте / Наило Мосиашвили

Теги: жара, погода, прохлада
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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