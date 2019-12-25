Синоптик Колесов назвал самые комфортные места в Петербурге в жару

Синоптик Александр Колесов рассказал о том, где в Петербурге и Ленобласти прохладнее всего в жару. На прошлой неделе в регионы пришла жара, вчера по всей области температура превысила +30 градусов.
Исключения составили прибрежные районы Финского залива.
Получается, что прибрежные районы Финского залива и Ладоги самое комфортное место сейчас.
Александр Колесов.
Сегодня в городе и области будет такая же жара, а во вторник и среду станет немного прохладнее, так как с севера начнет заходить новый антициклон. Спад жары Колесов прогнозирует на начало июля.
Фото: ВКонтакте / Наило Мосиашвили
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все