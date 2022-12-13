СК РФ проверит сделку по продаже участка на Васильевском острове

Петербуржцы выступили за создание на указанном месте сквера.

По просьбе председателя СК РФ Александра Бастрыкина, будет проведена проверка продажи одного из земельных участков на Васильевском остове. На процедуре настояли жители района, которые в будущем хотели бы видеть на указанном месте сквер и не согласны с действиями покупателя (частной компании). Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Речь идёт об участке, который находится в собственности СПбГУ. На данный момент вуз отказался от его использования, поэтому жители настаивают, чтобы землю отдали обратно городу. Тем не менее, участок всё же выставили на продажу.

Проверку будет проводить региональный Следственный комитет. Исполнение поручения Бастрыкина контролирует Центральный аппарат ведомства.

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Фото: дом.рф