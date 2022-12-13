Крупный застройщик выкупит кожевенный завод Парамонова в Петербурге

Во время реставрации планируется сохранить и восстановить внешние и внутренние архитектурные элементы с последующим приспособлением под современные нужды.

Стало известно, что Setl Group планирует выкупить и отреставрировать объект культурного наследия "Кожевенный завод А. А. Парамонова". Он находится на Кожевенная линия, 1–3. В состав входят два здания: особняк и котельная. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе компании.

Во время реставрации планируется сохранить и восстановить внешние и внутренние архитектурные элементы с последующим приспособлением под современные нужды.

Участок, где находится завод, с самого начала постройки — в XVIII веке — был приспособлен под работу кожевенного предприятия. До 90-х годов прошлого века производство не меняло свой профиль. Считается, что современный облик здания сложился к середине XIX века, а в дореволюционное время к нему пристроили котельную.

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Фото: citywalls



