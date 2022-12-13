Представители РЭО предложили отменить бумажные чеки в Росии

Как и бумага для факсов, чеки относятся к неперерабатываемым отходам.

Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев подготовил письмо в Федеральную налоговую службу (ФАС РФ), попросив проработать отказ от бумажных чеков в стране. Об этом сообщил телеканал "360", добавив, что каждый год в стране используют более 10 тыс. т неперерабатываемой термобумаги. От этого количества материалов можно будет избавиться за счёт отмены физических чеков.

Масса выбрасываемых ежегодно на полигон чеков колоссальна. В России ежегодно используют около 10 тысяч тонн термобумаги, что равняется примерно одной фуре чеков в день...для того, что отходы попадали на предприятия по утилизации, их необходимо выбрасывать в соответствующие контейнеры для вторсырья или смешанных отходов. В связи с вышеизложенным РЭО предлагает разработать меры по снижению количества используемых чеков и полному отказу от чеков с целью минимизировать количество отходов, не подлежащих вторичной переработке. Денис Буцаев, гендиректор РЭО

Чеки состоят из термобумаги, в которой присутствует. Это токсичное вещество способно загрязнять другую макулатуру. Мест в России, которые принимают чеки для передачи предприятиям, использующих их на создание стройматериалов и дорожного покрытия, буквально единицы. Они не способны компенсировать ущерб, который бисфенол наносит на мусорных полигонах, отметили в РЭО.

Ранее экологи опровергли данные об утилизации отходов в России.

Фото: Piter.TV