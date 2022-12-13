Денис Буцаев опроверг материал "Известий".

Экологи опровергли данные об утилизации отходов в России/ Ранее появилась недостоверная информация о том, что утилизация не превышает уровень в семь процентов. В ходе интервью с журналистами телеканала "360" генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев сообщил о том, что по результатам мусорной реформы за 2022 год доля утилизации на самом деле достигла 12%.

По данным отчетов, которые субъекты РФ предоставляют в РЭО, согласно федеральному проекту "Комплексная система обращения с ТКО"... И этот показатель превышает запланированный на 4,4%. Денис Буцаев, глава РЭО

Напомним,что специалисты из РЭО подвели итоги реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в прошлом году. Ключевые показатели федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" оказались достигнуты и даже превышены в несколько раз. Из всех образованных в 2022 году ТКО на территории страны 50% были направлено на обработку. По сравнению с аналогичным периодом в 2021 году, доля обработки в РФ увеличилась на 6,9%.

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Фото: Piter.tv