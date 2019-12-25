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Участок на Невской губе в Петербурге выставлен на торги
Сегодня, 9:34
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Участок на Невской губе в Петербурге выставлен на торги

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Начальная цена лота составила 736,5 млн рублей. Ранее территория принадлежала признанной банкротом строительной компании "Элис".

Участок в квартале №4 западнее Васильевского острова на Невской губе выставлен на торги с начальной ценой 736,5 млн рублей. Об этом сообщило издание "Коммерсантъ", подчеркнув, что территория являлась собственностью признанной банкротом строительной компании "Элис". 

Площадь участка составляет 8,5 тыс. кв.м. Помимо него, с молотка с ближайшее время уйдут ещё 2 объекта корпорации в Московском районе Северной столицы. Речь идёт о земле площадью 5,4 тыс. кв. м на территории предприятия "Лето" и о помещении, расположенном на проспекте Космонавтов. Также список лотов пополнят 17 нежилых помещений бывшей компании.

Отмечается, что территория участка на Невской губе предназначена для размещения производственных и административных объектов. Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 22 июля.

Ранее мы сообщили о том, что Каменка стала лидером по спросу на петербургские новостройки.

Фото: spb-projects.ru

Теги: бизнес, невская губа, санкт-петербург, строительная компания
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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