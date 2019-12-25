Каменка стала лидером по спросу на петербургские новостройки

Также среди спальный районов популярна застройка в Ново-Сергиево.

За май и первую половину июня 2022 года на рынке недвижимости в Петербурге наибольшей популярностью начали обладать спальные районы города. Об этом сообщается в пресс-релизе консалтингового центра "Петербургская Недвижимость" (входит Setl Group).

Самое большое число сделок за указанный период заключено в районе Каменки (Приморский район) - предложение там составило 12% от общего объема. На втором месте оказалось Ново-Сергиево (Красносельский район), которое сейчас занимает 11% рынка. При этом, заметно уменьшилась доля новых домов в Буграх и Мурино - там показатель составил лишь 9% от общего спроса. Также благодаря новому предложению интерес покупателей к домам на Октябрьской набережной (Невский район) вырос до 7%.

На фоне введения льготных программ вырос и спрос на ипотеку. Увеличение составило 9 п.п. за май.

Ранее мы сообщили о том, что проект благоустройства набережной реки Охты будут разрабатывать вместе с жителями.

Фото: Setl Group