Проект благоустройства набережной реки Охты будут разрабатывать вместе с жителями

Жителей приглашают присоединиться к сессиям.

В конце июня в Красногвардейском районе запустят сессии соучаствующего проектирования. Эксперты вместе с жителями будут обсуждать концепцию благоустройства набережной реки Охты от дома №10 строение 1 по Пейзажной улицы до Челябинского моста. Об этом сообщила пресс-служба комитета финансов.

Участок примыкает к территории будущего Пейзажного парка, который также будет благоустроен, но не в рамках соучаствующего проектирования.

Сессии продлятся до конца года: несколько посвятят разработке концепции, несколько будут проходить на этапе разработки. Их модератором выступит Проект планируют завершить в 2023 году. Как сообщили в группе "Твой город: Охта/Цветной город" в "ВКонтакте", на самом деле первая встреча уже прошла, она была 16 июня. Вторая намечена на 23 июня.

Инвестором выступит Группа ЛСР. Компания вложит не менее 30% от общей стоимости проекта. На данный момент стоимость оценивается в 100 млн рублей. В конце мая ООО "ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад" и ООО "Проектные решения" подписали соглашение на разработку проекта.

Ранее Piter.tv подробно рассказывал о том, как в Петербурге осуществляется благоустройство в рамках соучаствующего проектирования.

Фото: ВКонтакте / "Твой город: Охта/Цветной город"