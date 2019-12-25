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Первый участок Южной широтной магистрали получил разрешение на строительство
Сегодня, 15:38
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Первый участок Южной широтной магистрали получил разрешение на строительство

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Завершить строительство необходимо к концу 2027 года, на работы готовы выделить 20 млрд рублей.  

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство первого участка Южной широтной магистрали от Сарицкой улицы до развязки с Петербургским шоссе.

Проект также включает путепровод через ж/д Балтийского направления. Завершить строительство необходимо к концу 2027 года, на работы готовы выделить 20 млрд рублей.  

Добавим, что длина первого участка составит 728 м. Общая протяжённость будущей магистрали – 17 км. Она будет проходить до Советского проспекта и Петрозаводского шоссе.

Действие разрешения Госстройнадзора заканчивается 23 января 2026 года.

Ранее мы сообщили о том, что выданы разрешения на строительство школы и двух детских садов в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, южная широтная магистраль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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