Первый участок Южной широтной магистрали получил разрешение на строительство

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство первого участка Южной широтной магистрали от Сарицкой улицы до развязки с Петербургским шоссе.
Проект также включает путепровод через ж/д Балтийского направления. Завершить строительство необходимо к концу 2027 года, на работы готовы выделить 20 млрд рублей.
Добавим, что длина первого участка составит 728 м. Общая протяжённость будущей магистрали – 17 км. Она будет проходить до Советского проспекта и Петрозаводского шоссе.
Действие разрешения Госстройнадзора заканчивается 23 января 2026 года.
Ранее мы сообщили о том, что выданы разрешения на строительство школы и двух детских садов в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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