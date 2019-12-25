Выданы разрешения на строительство школы и двух детских садов в Петербурге

Учреждения появятся в Выборгском и Приморском районах.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешения на строительство школы и двух детских садов в двух районах города. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Школа на 1550 мест появится в Выборгском районе Петербурга на проспекте Энгельса. В каждом классе смогут обучаться по 25 человек. В школе предусмотрены мастерские, два бассейна и три спортивных зала.

Также в Выборгском районе (на Аптекарском проезде, участок 4) построят детский сад на 200 мест. В учреждении предусмотрен бассейн.

Ещё один детский сад на 215 детей возведет инвестор в Приморском районе на Глухарской улице, участок 27. В нем также предусмотрены бассейн, музыкальный и физкультурный залы.

В Ручьях завершается строительство детского сада. Ввести в эксплуатацию детский сад планируется уже этим летом.

Фото: Госстройнадзор Петербурга