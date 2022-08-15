В Ручьях завершается строительство детского сада

В настоящий момент идут монтаж оборудования и благоустройство.

Сегодня, 20 июня, в Комитете по строительству сообщили о том, что готовность детского сада на территории предприятия "Ручьи", участок 8 составляет 99%.

Трехэтажное здание рассчитано на 160 мест. Планируется формирование двух групп по 15 человек для детей до 3 лет, одной – на 25 человек для детей младшего возраста, группы на 25 человек для детей среднего возраст от 4 до 5 лет, одной – для детей от 5 до 6 лет компенсирующей направленности на 15 человек, группы для старшего возраста на 25 человек, одной подготовительной группы для детей от 6 до 7 лет компенсирующей направленности вместимостью 15 человек и подготовительной группы для детей от 6 до 7 лет на 25 детей.

В садике будут помещение для охраны, медицинский блок, кухня, бассейн, зал для музыкальных занятий, кружковые, физкультурный зал.

Объект возводится за счет средств городского бюджета. Работы ведет подрядчик ООО "Кит". Строительство идет без отставания от графика. Ввод сада намечен этим летом. В настоящий момент идут монтаж оборудования и благоустройство.

Ранее на Piter.TV: детские сады построят в Невском и Василеостровском районах.

Фото: Комитет по строительству