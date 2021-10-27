Детские сады построят в Невском и Василеостровском районах

Новые детские сады появятся в Невском и Василеостровском районах. Разрешения на строительство объектов выдал Госстройнадзор, сообщил портал "Строительный Петербург".

В Невском районе на улице Белышева построят детский сад на 140 человек. Детский сад будет построен за счет средств регионального бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы.

Второй детский сад появится в Василеостровском районе на Шкиперском протоке, 19 лит. А. Объект рассчитан на 280 мест. Разрешение на строительство детского сада выдано со сроком действия до 13 июня 2025 года.

Фото: Госстройнадзор