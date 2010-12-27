В Шушарах отремонтируют участок Витебского проспекта

Работы будут идти до 7 ноября.

9 октября, начались дорожные работы на Витебском проспекте в поселке Шушары, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Обновится полуторакилометровый участок от Южной окружной железной дороги до Московского шоссе длиной. Дорогу отремонтирует ЗАО "Трест", затраты составят 64,44 млн рублей. Работы пройдут на 23,39 тыс. кв. м проезжей части, а также 7,29 тыс. кв. м тротуара. Стоимость работ на объекте составляет 64,44 млн рублей.

В связи с ремонтом дороги, на этом участке будет ограничено движение с 9 октября до вечера 13 октября, с 13 по 27 октября в ночное время (с 21.00 до 08.00) и с утра 27 октября по 7 ноября.

Ранее Piter.tv писал, что на неделю закроется съезд с КАД в сторону "Рыбацкого".

Фото: Piter.tv