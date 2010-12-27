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Съезд с КАД в сторону "Рыбацкого" закроют на неделю
Сегодня, 10:58
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himif

Съезд с КАД в сторону "Рыбацкого" закроют на неделю

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Движение транспорта на участке будет перекрыто до 17 октября.

Очередной участок КАД на время закроется для транспорта, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад". На развязке КАД на пересечении с проспектом Обуховской Обороны закрывается съезд в сторону метро "Рыбацкое".

На этом участке с 9 по 17 октября будут заменять деформационный шов.

А с 18 по 25 октября примет эстафету закрытия одна полоса для транспорта на съезде в сторону метро "Пролетарская".

Ранее мы писали, что в Буграх отремонтировали Шоссейную улицу, которая ведет в Петербург.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: закрывается съезд, кад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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