В Буграх отремонтировали Шоссейную улицу, ведущую в Петербург

Ограничения на проезд сняты.

Рабочие отремонтировали Шоссейную улицу, которая ведет из Петербурга в Бугры. Теперь на трассе станет меньше пробок, так как ограничения на проезд сняты. Об этом сообщили в пресс-службе дорожного комитета Ленинградской области вечером 2 октября.

Работы выполнялись по заказу ГКУ "Ленавтодор" компанией "Пригородное ДРСУ №1". В общей сложности специалисты заменили около шести километров внутри поселка, а также участок до пересечения с областной дорогой Юкки-Кузьмолово. Сейчас проезжая часть заасфальтирована. В ближайшее время сотрудники нанесут осевую разметку и укрепят обочины.

Напомним, что Шоссейная улица соединяет Бугры с проспектом Культуры в Петербурге. Дорога является региональной трассой Запорожское-Приозерск. Это одна из самых протяженных трасс Ленобласти. Она начинается у Первого Верхнего переулка на Парнасе, идет через Бугры и подходит к "Сортавале". Оттуда - к Оселькам, Лесколово и Приозерску.

Часть у Бугров - самая загруженная, так как к ней примыкает дорога вдоль КАД в Мурино. В прошлом году участок был расширен.

Ранее Piter.tv писал о том, что дорожники завершают ремонт участка региональной магистрали Ломоносовского района "Петродворец — Кейкино".

Фото: Piter.tv

