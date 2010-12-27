Дорожники завершают ремонт участка региональной магистрали Ломоносовского района "Петродворец — Кейкино"

Стоимость работ составляет 56 млн рублей, заказчиком работ выступает ГКУ "Ленавтодор".

Дорожники завершают ремонт участка самой востребованной региональной магистрали Ломоносовского района Ленинградской области "Петродворец — Кейкино" (Гостилицкое шоссе).

На объекте уложено два слоя нового асфальтобетона, усилено основание и укреплены обочины. После завершения всех работ будет нанесена износостойкая разметка и установлены новые знаки. Интенсивность движения транспорта по трассе достигает 10 тысяч машин в сутки.

Стоимость работ составляет 56 млн рублей, заказчиком работ выступает ГКУ "Ленавтодор".

Трасса "Петродворец — Кейкино" соединяет Санкт-Петербург с Кингисеппским районом Ленинградской области. Во время Великой Отечественной войны вдоль шоссе проходила линия фронта. Возле деревни Порожки, расположенной на 12 километре дороги, в январе 1943 года началась операция "Январский гром", ставшая началом полного снятия блокады Ленинграда.

Источник: пресс-служба ЛО