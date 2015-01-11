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Участок Богатырского проспекта достроят за 120 млн рублей
Сегодня, 15:32
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Участок Богатырского проспекта достроят за 120 млн рублей

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Дорожникам предстоит обустроить электропровода и сети водоснабжения.

Комитет госзаказа Петербурга объявил тендер на финальный этап строительства нового участка Богатырского проспекта от Яхтенной до Стародеревенской улицы. Согласно информации портала ЕИС, на работы готовы выделить 120,4 млн рублей. Об этом стало известно Piter.TV.

Будущему подрядчику поручат выполнить  земляные работы, а также обустроить наружные электросетети и линии связи, сети канализации и водоснабжения. На завершающем этапе будет уложен асфальт. 

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 12 августа. 

Ранее мы сообщили о том, что для участка трассы "Нарва" от Лиговского до Гореловского путепровода подготовят проект реконструкции.

Фото: Piter.TV

Теги: богатырский проспект, госзакупки, ремонт дороги, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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