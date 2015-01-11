Участок Богатырского проспекта достроят за 120 млн рублей

Дорожникам предстоит обустроить электропровода и сети водоснабжения.

Комитет госзаказа Петербурга объявил тендер на финальный этап строительства нового участка Богатырского проспекта от Яхтенной до Стародеревенской улицы. Согласно информации портала ЕИС, на работы готовы выделить 120,4 млн рублей. Об этом стало известно Piter.TV.

Будущему подрядчику поручат выполнить земляные работы, а также обустроить наружные электросетети и линии связи, сети канализации и водоснабжения. На завершающем этапе будет уложен асфальт.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 12 августа.

Ранее мы сообщили о том, что для участка трассы "Нарва" от Лиговского до Гореловского путепровода подготовят проект реконструкции.

Фото: Piter.TV