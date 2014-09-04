В "Экспофоруме" эвакуировали участников ПМЭФ из-за сработавшей пожарной сигнализации

Тревожный сигнал сработал в зоне B1.

В выставочном зале "Экспофорум" пришлось эвакуировать участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из-за пожарной сигнализации, которая сработала в одном из корпусов. Об этом вечером 3 июня сообщает "Петербургский дневник".

Известно, что тревожный сигнал сработал в зоне B1. Отмечается, что гости и участники форума неторопливо покидали корпус. Спустя некоторое время сотрудники "Экспофорума" решили проблему и разрешили гостям и участникам форума вернуться в корпус.

Ранее мы писали, что губернатор Петербурга официально открыл ПМЭФ-2021.

Фото: Piter.tv